Whirpool: Conte a sindacati, 'impegno governo, azienda non garantisce continuità'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – L'impegno del governo c'è, "massima disponibilità", ma il caso Whirpool appare tutto in salita. A quanto apprende l'Adnkronos da alcune fonti presenti all'incontro tra governo e sindacati, in videocollegamento causa Covid, il premier Giuseppe Conte ha spiegato ai rappresentanti dei lavoratori che con il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli ieri ha avuto un lungo colloquio telefonico con il ceo di Whirpool Marc Bitzer.

Ai vertici dell'azienda il presidente del Consiglio e il responsabile del Mise hanno chiarito la massima disponibilità del governo per salvare il sito di Napoli, impianto strategico, ha rimarcato Conte nel corso del colloquio, per la Campania e, data la situazione che stiamo attraversando, il premier ha messo sul piatto tutti i possibili incentivi da sfruttare, non ultimo la decontribuzione per le imprese che operano nel Meridione. Ma il ceo, spiegano le stesse fonti, ha confermato al governo che "non riescono a offrirci una soluzione di continuità aziendale", le parole che il presidente del Consiglio ha riportato ai sindacati.