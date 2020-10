Coronavirus: Gentiloni, 'decisioni drastiche inevitabili'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Fortunatamente la situazione non è fuori controllo in nessun Paese. Credo che sia abbastanza inevitabile arrivare a decisioni drastiche con lo sforzo di salvaguardare alcuni aspetti della nostra vita sociale: lavoro, il più possibile e del sistema di istruzione soprattuto per i giovani.

La tendenza in Europa mi sembra piuttosto chiara, è abbastanza un percorso scritto in diversi Paesi europei e questo avrà le sue conseguenze". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio'.