Coronavirus: Gentiloni, 'servono luoghi formali di condivisione scelte governo'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Non tocca certamente a me dirlo, ma penso che bisogna trovare dei luoghi in cui c'è formalmente una condivisione delle scelte del governo" rispetto all'emergenza coronovirus, ossia "un'informazione preventiva in tempo utile, un predisporsi all'ascolto, certamente non vuol dire rinunciare all'azione di governo.

Ma penso che non sia neanche la richiesta avanzata dalle opposizioni". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio'.