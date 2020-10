Coronavirus Usa, nuovo record di casi: 97mila in un giorno

Washington, 31 ott. (Adnkronos) – Nuovo record di casi quotidiani di dove ieri ci sono stati 97mila nuovi contagi, secondo il bilancio di Covid Tracking Project. Numeri che superano il precedente record, registrato giovedì con 88.521 nuovi contagi. Il nuovo picco della pandemia avviene all'inizio della stagione invernale che, prevedono gli esperti, è destinata a peggiorare l'aumento dei contagi.

"Questo è il momento più difficile per la pandemia, i prossimi due mesi, non possiamo abbassare la guardia ora", ha detto Scott Gottlieb, ex commissario della Food and Drug Administration in un'intervista.