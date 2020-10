Milano: droga nella calamita, arrestati sette spacciatori da squadra mobile

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – In una settimana, gli agenti della squadra mobile della questura di Milano hanno arrestato sette persone per spaccio di droga e hanno sequestrato circa mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti, provento di spaccio.

Tra le operazioni c'è da segnalare quella di lunedì scorso: un pluripregiudicato serbo è stato visto dagli agenti entrare e uscire nervosamente da un bar in zona Viale Monte Nero, senza mai consumare nulla e costantemente al telefono. Già noto alle forze dell'ordine, gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 8,3 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio. Martedì, invece, in Città Studi, è stato arrestato un albanese di 32 anni: sostava in auto attendendo clienti.

A un ragazzo frettolosamente uscito dalla sua auto è stato sequestrato qualche grammo di cocaina. Nell'auto, la polizia ha trovato una confezione di caramelle in metallo con attaccata una calamita contenente altri 16 dosi di cocaina per un peso di circa 9 grammi.