Coronavirus: bufera su tweet Toti, 'anziani più fragili, non indispensabili a sforzo produttivo'

Milano, 1 nov. (Adnkronos) – Bufera su un tweet del governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel giorno dell'incontro delle Regioni con il Governo. A scatenare migliaia di reazioni su Twitter, queste frasi sul coronavirus e le sue vittime: "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani.

Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate", scrive il governatore. Poco fa, una rettifica dello staff: "Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più".