Coronavirus: in regioni 'rosse' scuola in presenza solo fino a prima media

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Le regioni 'rosse', quelle dove scatterà il lockdown, terranno aperte le scuole, con didattica in presenza fino alla prima media. Dad per la seconda e la terza media, nonché per le scuole superiori. E' questa l'ipotesi confermata dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza.