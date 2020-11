Roma, 3 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sul tavolo del governo c'è anche l'ipotesi, concreta, di fermare gli spostamenti tra Comuni anche nelle zone che ricadono in Regioni 'gialle', ovvero dove il rischio Covid è intermedio. Le aree dunque che non vedono all'orizzonte un vero e proprio lockdown, ma che devono assumere misure per evitarle.

Questa ipotesi sarebbe ora al vaglio del Viminale.