Generali: Sesana, 'come settore possiamo avere grande ruolo per ripresa'

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – "In questo nuovo contesto è ancora più importante dare concretezza e forza alla nostra ambizione di essere partner di Vita delle persone, dimostrando di essere presenti e vicini con soluzioni concrete e immediate. Noi come settore possiamo avere un grande ruolo per la ripresa: per la gestione dei rischi; per essere punto di riferimento sulla salute; per dare il nostro supporto sui temi dell’autosufficienza, della protezione e del risparmio".

Lo ha detto Marco Sesana, Country Manager & ceo di Generali Italia e Global Business Lines, all’evento in streaming Energy Talk organizzato da Rcs Academy e Corriere della sera.

"La sostenibilità – ha aggiunto – è per noi un abilitatore del piano strategico 2019-21 e adottiamo un approccio distintivo in un mondo in continua trasformazione, attraverso ascolto, ecosistemi e misurabilità. Sostenibilità per noi significa – ha spiegato – fare bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale, intrecciando la nostra azione di business e l’impegno nelle comunità.

Vogliamo creare valore condiviso nel lungo periodo per tutti gli stakeholder e misurarlo in termini economici, sociali e ambientali, condividendone e assumendone i rischi".