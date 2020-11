Intesa Sp: nasce l'Academy per le imprese (2)

(Adnkronos) – L’Emba propone 14 moduli formativi in due fasi. La prima fase comprende i contenuti di general management, tra cui analisi della concorrenza, marketing, sales, corporate finance, budgeting e controllo di gestione, negoziazione. La seconda fase prevede una articolazione in quattro moduli dedicati al change e innovation management, temi a carattere specialistico e avanzato come Esg ed economia circolare open innovation, trasformazione digitale.

Sono previste, inoltre, attività in presenza, presso sedi istituzionali o diIntesa Sanpaolo nel corso delle quali i partecipanti potranno approfondire alcuni temi e confrontarsi con manager e imprenditori.

Nei prossimi mesi partiranno altre iniziative di Intesa Sanpaolo Formazione in collaborazione con partner qualificati dedicate ad altre regioni italiane, sempre con l’obiettivo di cogliere le esigenze specifiche dei diversi territori e offrire alle imprese l’opportunità di migliorare la qualità del capitale umano, vero motore di competitività.

Intesa Sanpaolo Formazione nella sua attività formativa ha coinvolto oltre 18 mila persone e più di 4mila aziende con l’erogazione di oltre 500mila ore formative.