Lombardia: a progetto per tpl Città della Salute Sesto oltre 174mila euro

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – La giunta della Lombardia ha deliberato uno stanziamento di 174.468 euro per realizzare la prima fase del progetto di "fattibilità tecnica ed economica relativo al potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale nell’ambito della Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni (Milano)".

La delibera, proposta dell’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, servirà per lo studio che dovrà verificare quali azioni possono essere fatte per potenziare il trasporto pubblico locale, in aggiunta ai servizi già esistenti (linea ferroviaria, metropolitana M1, linee tpl).

"Si tratta di valutare in particolare gli interventi infrastrutturali relativi ad un nuovo collegamento tra il quartiere Adriano di Milano, le aree ex Falck e la Città della Salute, considerando inoltre le connessioni con altri punti nevralgici della zona quali il nodo FS-M1 di Sesto San Giovanni, il futuro nodo M1-M5 di Monza Bettola e il centro cittadino di Sesto San Giovanni", spiega l'assessore.

La delibera approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano e Comune di Sesto San Giovanni.