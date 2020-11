Milano: bimba aggredita da cane, portata in ospedale con ferite al volto

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – Una bambina è stata portata all'ospedale San Paolo di Milano in codice giallo dopo essere stata aggredita da un cane mentre si trovava in strada, in via don Primo Mazzolari. E' stata ferita al volto e sotto l'occhio, ma ancora non si sa se da una zampata o da un morso, o se da entrambi.

Sono intervenuti i vigili e il 118, che ha dato le prime medicazioni alla piccola, di un'età inferiore ai tre anni.