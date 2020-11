Coronavirus: Dpcm in Gu, in zone rosse aperti barbieri e parrucchieri, stop centri estetici**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Come trapelato nella tarda serata, nelle zone rosse resteranno aperti i "servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri", mentre nell'elenco degli esercizi che non si fermeranno, nonostante il lockdown, non figurano i centri estetici. E' quanto messo nero su bianco nel Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato prima della mezzanotte dal premier Giuseppe Conte.