Coronavirus: Dpcm in Gu, stop spostamenti tra Regioni in aree arancioni e rosse

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Stop agli spostamenti tra Regioni 'arancioni' e rosse', se non per motivi di lavoro, salute e comprovata urgenza, mentre restano consentiti gli spostamenti tra Regioni 'gialle', ovvero quelle in cui il rischio è più basso. E' quanto confermato nel Dpcm pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale.