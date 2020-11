Coronavirus: Mattarella, 'momento difficile richiede responsabilità, determinazione, probità'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "In questa importante giornata, in cui onoriamo le Forze Armate, protagoniste, nella prima guerra mondiale, del compimento del disegno risorgimentale, rivolgo il più commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l’edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero.

I sacrifici compiuti sono stimolo ad adempiere ai nostri doveri di cittadini, a maggior ragione nei momenti difficili come quello attuale, che richiedono responsabilità, determinazione, probità. Insieme supereremo questi giorni difficili così come insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione del 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate.