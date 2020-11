Coronavirus: P.Chigi, slitta a venerdì entrata in vigore nuovo Dpcm

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività.

Lo rende noto Palazzo Chigi.