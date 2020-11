Governo: Conte, 'rimpasto? Non interessa a me e non interessa ai cittadini'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Il rimpasto "in realtà non mi è stato chiesto da nessuna forza politica, e dati anche i temi che stiamo affrontando e la criticità del momento che il paese vive mi sembra che possa interessare poco i cittadini, a me non interessa e credo non stia nemmeno a cuore delle forze politiche".

Lo mette in chiaro il premier Giuseppe Conte.