Coronavirus: Musumeci, 'Sicilia arancione scelta scriteriata dettata da pregiudizi politici' (3)

(Adnkronos) – Per Nello Musueci "i siciliani sanno di avere oggi a Palermo un presidente e un governo di cui possono fidarsi, lo hanno già sperimentato nel recente passato – dice – Stiamo operando con un sistema sanitario che per 20 anni ha subito tagli e restrizioni, al punto che oggi in Sicilia, come nel resto d'italia, c'è una paurosa carenza di medici specialisti.

Ci siamo divertiti nel passato con il numero chiuso in medicina con i dimezzamenti delle specializzazioni, con la programmazione ospedaliera fatta al centesimo dell'euro e oggi l'Italia tutta ne paga le conseguenze".