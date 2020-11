Coronavirus: Razza, 'scelta governo nazionale è stata politica'

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) – "Quello che un barista siciliano non capisce è perché domani deve chiudere mentre un suo collega campano resta aperto. Questo, in una regione ad alta disoccupazione, crea allarme sociale. Per questo le regioni avevano chiesto solo due fasce nazionali: per evitare troppo differenze ed evitare che si determinassero conflitti sociali sul territorio.

La scelta di non andare né nell'una né nell'altra direzione la rispetto, ma è stata una scelta politica". Così l'assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza in una conferenza stampa sull'inserimento della Sicilia nella zona arancione per rischio Covid.