Fao: Conte, 'nessun leader dovrebbe permettere fame in un mondo traboccante cibo' (2)

(Adnkronos) – La Food Coalition "è anche un sistema di competenze nazionali basato su un ampio pool di specialisti provenienti da istituzioni, centri di ricerca, università e società civile. Ed è una coalizione di volenterosi volti a condividere pratiche per mitigare gli effetti della crisi, basandosi sulla collaborazione esistente contro la fame e la malnutrizione, per garantire l'accesso al cibo per tutti", ha rimarcato Conte assicurando che, durante la presidenza del G20, l'Italia "sosterrà pienamente questo percorso".

Per il premier, "la Coalizione alimentare è un buon esempio di come la nostra comunità multilaterale possa esprimere la sua resilienza attraverso il pragmatismo, la visione e l'innovazione. Nel sostenere questa iniziativa, abbracciamo insieme la sfida di costruire meglio. Facciamo oggi sapere che vogliamo restare uniti, e avere successo, in nome dell'obiettivo comune e universale di salvaguardare l'accesso di tutti al cibo e un'alimentazione adeguata: ora e in futuro".