Usa: maggioranza Senato 'appesa' al voto Georgia

Roma, 5 nov. -(Adnkronos) – Rischia la maggioranza repubblicana al Senato alla luce dei dati in arrivo dalla Georgia, dove si potrebbe ricorrere al ballottaggio per entrambi i seggi in palio. A preoccupare è soprattutto il seggio occupato dal repubblicano David Perdue, candidato uscente, che con il 3% dei voti ancora da scrutinare, ha ridotto il suo consenso al 50,07%.

Scendere sotto quota 50% costringerebbe Perdue al ballottaggio come avverrà nell'altro seggio dello Stato dove il democratico Raphael Warnock ha ottenuto il 32,6% contro il 26,11% del senatore uscente Kelly Loeffler.

In caso di doppia sconfitta potrebbe prospettarsi l'ipotesi di un pareggio, che metterebbe in seria difficoltà i repubblicani soprattutto in caso di presidenza Biden: infatti la guida del Senato è formalmente affidata al vicepresidente con diritto di voto in caso di parità.