Alitalia: firmato accordo per nuova cig per quasi 7 mila dipendenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Accordo fatto per la nuova tornata di cassa integrazione straordinaria in Alitalia. L'azienda e i sindacati, a quanto apprende l'Adnkronos, hanno appena firmato in sede ministeriale l'intesa per l'erogazione di nuova cigs per quasi 7 mila dipendenti fino al settembre 2021.