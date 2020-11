Camorra: Fico, 'Beneventano esempio di lotta alla criminalità'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Mimmo Beneventano dedicò tutta la sua vita agli altri. Come medico e come cittadino entrato in politica in difesa della sua terra. Lottò contro la criminalità organizzata, si impegnò per la tutela dell'ambiente, per preservare il territorio dall'irresponsabile consumo di suolo.

Lo ricordiamo a quarant'anni dal suo barbaro omicidio. Ricordiamo la sua dedizione e il coraggio di opporsi al sistema della criminalità organizzata". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio inviato alla Fondazione Beneventano in occasione del 40/mo anniversario dell'omicidio del consigliere comunale di Ottaviano.

"È dall’esempio di uomini come Domenico Beneventano -prosegue Fico- che noi tutti, cittadini, politica e Istituzioni, dobbiamo trarre l’ispirazione e la forza necessaria per continuare nel contrasto alla camorra e ad ogni mafia, per rendere finalmente libero il Paese dalla prepotenza e dalla violenza della criminalità organizzata".