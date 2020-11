Coronavirus: Conte, 'ora misure diversamente graduate e ne usciremo'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Altri paesi in Europa sono andati in lockdown, noi abbiamo un sistema monitoraggio da 6 mesi, condiviso anche dalle regioni, che ci mette nella condizione di dosare le misure. E' chiaro che un ristoratore non è contento di dover chiudere o anticipare la chiusura alle 18, parlo allo chef Bottura che ci ascolta, trovarsi con una chiusura è molto penalizzante" e la possibilità di fare asporto e consegna a domicilio "sono dei palliativi.

C'è una vulgata secondo cui addirittura il governo non avrebbe fatto nulla per fermare la pandemia. Noi abbiamo investito miliardi nelle scuole, nei trasporti, a luglio abbiamo prorogato lo stato di emergenza, abbiamo imposto protocolli anche in spiaggia, ma l'ondata è arrivata lo stesso. Adesso dobbiamo adottare misure diversamente graduate, ma con il rispetto delle regole ne usciremo". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Food Festival del Corriere della Sera.