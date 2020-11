Coronavirus: Taxi Milano aderiscono al 100% a sciopero, 'qui ancora più problemi'

Milano, 6 nov. (Adnkronos) – I tassisti di Milano hanno aderito allo sciopero nazionale dei Taxi cominciato alle otto con un'adesione del 100%. Lo riferisce Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. "Anche per il resto d'Italia so di un'adesione al 100% a Roma, Firenze e Genova".

La categoria è stata duramente colpita dal Covid19: "Non voglio fare la classifica delle città, perché ognuno ha pari dignità, ma è chiaro che queste problematiche in una città come Milano si percepiscono e si amplificano ancora di più perché ci colpiscono su diversi fronti", sottolinea.

"Da mesi – sottolinea – non si vedono turisti a Milano. Parlo dei grandi e medi gruppi che negli ultimi anni l’hanno contraddistinta per essere una delle mete più scelte e che nel 2019 aveva segnato dati incredibili.

I voli dagli aeroporti sono praticamente al minimo così come i passeggeri che scelgono un taxi. Clienti e lavoratori legati al mondo delle Fiere, dei grandi eventi non ne arrivano più. Così come la gente che lavora negli uffici della città", aggiunge.

Da diversi mesi, i tassisti chiedono "di potenziare i voucher Taxi destinati ai malati, agli anziani e alle categorie più in difficoltà. Ci siamo offerti per portare gli studenti.

Niente, nessun riscontro ci è mai arrivato in tal senso. Si è preferito “stipare” questi ragazzi nei mezzi pubblici fino ad arrivare alla situazione odierna di Milano, con la zona “rossa” e tutto quello che comporta. E tutto questo è solo la punta dell’iceberg di problemi che investono la categoria, che oggi giustamente sciopera e con la quale come me, tutti dovremmo essere almeno un po’ solidali".