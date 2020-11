Dl ristori: iniziato Cdm

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al cosiddetto dl ristori bis.

Questo l'ordine del giorno: decreto legge recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Presidenza – Economia e finanze); decreto legge con disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 (Presidenza – Interno); Decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017 n.

229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 – esame definitivo (Infrastrutture e trasporti); Provvedimento di protezione civile a norma dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; varie ed eventuali.