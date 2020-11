Governo: Renzi, 'meno di un mese per patto fine legislatura' (2)

(Adnkronos) – "Alla fine di novembre -afferma ancora Renzi nella Enews- capiremo se ci sono le condizioni per un patto di legislatura da qui al 2023, come io mi auguro. Quello che è certo è che a questo tavolo noi non portiamo discorsi astratti ma richieste concrete sul lavoro, sulla salute, sull’ambiente, sul digitale, sulle infrastrutture, sulle famiglie".

"Per parlare delle nostre proposte, suggerisco a tutti di seguire domani, anche sulla mia pagina Facebook, l’Assemblea nazionale di Italia viva. Io parlerò alle 15 da Roma, ma saremo poi tutti collegati online da casa, rispettando le regole del Dpcm. Italia viva è decisiva per il futuro di questa legislatura, decisiva soprattutto per mettere al centro le idee e le proposte".