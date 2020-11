Record vendite per Nutella Biscuits, Ferrero investe altri 80 mln e assume

Torino, 6 nov. – (Adnkronos) – A un anno dal lancio sul mercato italiano, Nutella Biscuits sfonda il muro di 1 miliardo di biscotti venduti in Italia. Ferrero aveva ipotizzato di raggiungere le 25 Milioni di confezioni vendute, ne sono state vendute oltre 47 milioni. Nutella Biscuits è stato acquistato da oltre 7 milioni di famiglie lungo lo stivale ed è diventato la referenza nel mercato dei biscotti più venduta in Italia.

A celebrare questo successo arriva l’approvazione dell’investimento per la realizzazione di una nuova linea produttiva, tecnologicamente avanzata quanto la prima, sempre nello stabilimento italiano di Balvano, che si affiancherà a quella di recente costruzione e che consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, con l’obiettivo di soddisfare sia la domanda interna che servire nuovi mercati ancora non coperti.

L’investimento previsto, di oltre 80 milioni di euro, si somma a quanto già stanziato per la prima linea di produzione.

A questo si accompagnerà un ulteriore incremento della dimensione occupazionale, portando il contributo aggiuntivo in termini di nuovo personale dedicato alla produzione di Nutella Biscuits su entrambe le linee ad oltre 230 persone complessive.

"Ai nostri consumatori e ai nostri partner commerciali va il nostro ringraziamento più sincero, perché solo grazie a loro è stato possibile realizzare un successo così grande, andato oltre le nostre già ambiziose aspettative.

E sempre a loro vanno le nostre scuse, se questo successo così travolgente ha superato le nostre stime di vendita, arrecando nei primi mesi dal lancio il disagio di uno scaffale rimasto vuoto o preso d’assalto o la delusione di non essere riusciti ad acquistare una confezione di Nutella Biscuits'', sottolinea Alessandro d’Este, presidente e ad Ferrero Commerciale Italia, "il successo ci conferma che i nostri consumatori si sentono al centro dei nostri sforzi per offrir loro un prodotto sempre di altissima qualità e l’amore che dimostrano per Nutella ci stimola a sempre nuove creazioni.

Nel 2021 lanceremo un nuovo formato, in tubo, una pratica confezione per gustare il prodotto dove il consumatore preferisce, per soddisfare la domanda che si conferma a livelli costantemente alti".

Un anno fa, oltre 1000 dipendenti Ferrero hanno raggiunto, in qualità di Ambassador, oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia per presentare e far assaggiare, a migliaia di famiglie e agli operatori del trade, i nuovi Nutella Biscuits, l’ultimo prodotto nato di casa Ferrero, come primo passaggio di testimone, da chi ha contribuito allo sviluppo di Nutella Biscuits a chi lo avrebbe poi scelto ogni giorno.

E proprio grazie all’entusiasmo dei consumatori, alla tenacia dei dipendenti e alla collaborazione dei partner commerciali della distribuzione organizzata, Nutella Biscuits, ha superato ogni record di vendita, andando oltre le più rosee aspettative, per quello che è stato definito il più grande lancio di prodotto della storia della distribuzione moderna.

"Il lancio di Nutella Biscuits sul mercato italiano è da considerarsi il più importante nella storia del largo consumo in Italia da quando abbiamo i dati osserva Angelo Massaro, general manager Iri – a un anno dal lancio sul mercato, Nutella Biscuits ha realizzato oltre 141 milioni di euro a sell out, dal lancio al 25 ottobre 2020, con una quota di circa l’8,5% del mercato dei biscotti.

Considerato che il mercato dei biscotti in Italia è cresciuto del 13%, o di 185 milioni di euro in valore assoluto, è evidente come la crescita sia trainata per oltre il 75% da Nutella Biscuits".