Libia: Meloni, 'liberazione pescatori deve essere priorità'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Da quasi 70 giorni 18 nostri connazionali sono detenuti in Libia senza alcun motivo. Il rilascio dei nostri pescatori sequestrati dalle milizie di Haftar deve diventare una priorità nazionale che il governo deve porre in ogni contesto, anche in occasione del 'dialogo libico' che si apre domani a Tunisi con la partecipazione di tutte le fazioni libiche.

Zingaretti, Conte, Di Maio, sveglia: il governo italiano alzi la voce e riporti a casa i nostri pescatori!" Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.