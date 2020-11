Mes: Gelmini, 'situazione preoccupante, incomprensibile no governo'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Noi non vogliamo aumentare il grado di tensione che c’è nel Paese, ma siamo molto preoccupati per la crisi sanitaria che stiamo affrontando e per la salute dei cittadini”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo ad “Agenda”, su SkyTg24.

”Siamo preoccupati, allo stesso tempo, per la condizione degli ospedali, dei pronto soccorso, la situazione è molto difficile. E proprio per questo -ha aggiunto l'esponente azurra- non comprendiamo perché il governo non abbia voluto utilizzare il Mes. Stiamo parlando di 37 miliardi di euro che l’Europa avrebbe messo a disposizione per il nostro Paese a tassi bassissimi: soldi che potevano essere interamente investiti per la sanità”.