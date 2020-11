Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "La Raggi annuncia telecamere anti-spaccio fuori da 30 scuole di Roma: ci è riuscita grazie all’operazione 'Scuole sicure' lanciata dalla Lega quando era al governo. Nessuna tolleranza per chi vende droga, soprattutto ai nostri figli: grazie al cielo, Pd e M5S non sono riusciti a smontare anche questa iniziativa come hanno fatto con i Decreti sicurezza e con Quota100.

La Lega è pronta ad amministrare la città di Roma”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.