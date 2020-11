Usa: Amendola, 'Biden ricucirà strappi con Ue, scontro contro Cina continuerà'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Non ho dubbi. Biden, politico di grande esperienza, ricucirà gli strappi di questi anni. Il multilateralismo esce dalla stagione di Trump in condizioni pessime". Ad affermarlo in un'intervista a 'La Stampa' è il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola commentando l'annuncio dell'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Usa e i rapporti tra Ue e Stati Uniti.

"Sulla politica estera – sottolinea ancora Amendola – non mi faccio illusioni. La lotta per l'egemonia fra Stati Uniti e Cina va avanti, e sarà in cima ai pensieri della nuova amministrazione". La politica estera di Washington, aggiunge, "è la stessa dai tempi di Obama. Lo slogan 'pivot to Asia' risale al 2011. Trump, estremizzando, aveva solo radicalizzato lo scontro".

Per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, il ministro sottolinea, "Biden conosce l'Italia, ama l'Italia, la moglie ha origini siciliane.

Non poteva andarci meglio. Abbiamo un'identità transatlantica, e quell'identità non è mai venuta meno. Rimaniamo il ponte naturale dei rapporti fra Europa e Stati Uniti". Per Amendola, "Biden dovrà tenere unito il suo partito mentre tenta di unire il Paese: serviranno le stesse doti di mediazione che fecero parte del successo della presidenza Obama".