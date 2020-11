Usa: Bonino, 'per Kamala Harris traguardo che è punto di partenza'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Kamala Harris sarà la prossima vicepresidente degli Stati Uniti d’America, la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti d’America. La attendono responsabilità enormi”. Lo scrive sui suoi canali social la leader di Più Europa, Emma Bonino. “Voglio dire -aggiunge- che sono felice per lei, per gli americani, ma anche per tutti noi.

La sua storia, la sua forza di volontà, il suo talento e la sua determinazione sono un esempio, e il traguardo che ha raggiunto è un vero punto di partenza: ‘sono la prima -ha detto nel suo discorso- non sarò l’ultima’".

"La storia procede a strappi, a volte si inceppa per un po’, come negli ultimi quattro anni, ma la direzione in cui si muove è comunque quella di una sempre maggiore inclusione, apertura, rispetto per i diritti di tutti e di tutte.

Le auguro il meglio perché è una donna, ma soprattutto perché -conclude Bonino- è vicepresidente della più importante democrazia del mondo in tempi complicati”.