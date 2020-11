Digitale, Infratel: "Nei prossimi giorni più offerte da operatori per voucher"

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Nei prossimi giorni ulteriori operatori accreditati renderanno disponibili le proprie offerte per i cittadini che si avvalgono dei voucher erogati dal Ministero dello Sviluppo economico per dotarsi di una connessione veloce a internet e di un personal computer o di un tablet.

Lo sottolinea Infratel Italia, che gestisce la misura agevolativa su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, che proseguirà la valutazione delle offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.

“L’avvio della fase I del piano voucher per la connettività a poco più di un mese dalla pubblicazione del Decreto ministeriale relativo alla misura segna un momento importante nelle politiche pubbliche di sostegno alla digitalizzazione del Paese" commenta l’amministratore delegato di Infratel Italia Marco Bellezza.

"Ad oggi diversi operatori hanno presentato offerte commerciali e nei prossimi giorni la platea di offerenti si amplierà sicuramente”, spiega.

“Il rispetto dei tempi stabiliti dal Comitato Banda Ultralarga è stato possibile grazie ad una collaborazione sinergica tra Ministero dello Sviluppo Economico, Conferenza delle Regioni, Comitato Banda Ultralarga, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Fondazione Ugo Bordoni e Infratel Italia, soggetto attuatore della misura. Desidero ringraziare – conclude l’amministratore delegato di Infratel Italia Marco Bellezza – i dipendenti e collaboratori di Infratel Italia che in queste settimane hanno profuso ogni sforzo per attivare questa misura importante per il Paese e le tante famiglie interessate”.