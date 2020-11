Governo: al via Cdm su elezioni in Calabria

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – E' iniziato a Palazzo Chigi, con un'ora e 20 minuti di ritardo sulla convocazione, il Consiglio dei ministri chiamato a decidere delle elezioni regionali in Calabria. La Regione dovrebbe tornare alle urne in tempi strettissimi – 60 giorni a partire dal congedo del Consiglio regionale, previsto per domani- ma la pandemia rischia di ritardare la scelta del neo presidente.

Fonti di governo spiegano infatti all'Adnkronos che c'è volontà di rinviare le elezioni in primavera.