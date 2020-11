Imprese: Bonomi, 'creano benessere, occupazione e coesione sociale'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – "Vogliamo riportare l'attenzione sul ruolo dell'impresa e dell'imprenditore, che sono produttori di innovazione, creatori di ricchezza, benessere e coesione sociale, per raccontare l'impegno costante delle imprese sul territorio e rendere evidenti le interazioni virtuose con la comunità territoriali.

Come imprenditori siamo sempre più chiamati a essere creatori di occupazione, innovazione e crescita”, all’interno di un percorso di sviluppo "molto responsabile". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando all'evento online di apertura della XIX Settimana della Cultura d’Impresa.

"La sostenibilità come opportunità di sviluppo e fattore di competitività del Paese riguarda tutti gli ambiti della società e vede le imprese in prima linea". Da qui "passa il coraggio del futuro, un futuro di efficienza e democrazia.

Siamo nelle condizioni di non poter sacrificare nessuno dei due termini", ha continuato Bonomi.

"Siamo consapevoli – ha sottolineato il presidente di Confindustria – che il sistema delle imprese, organizzato in una struttura di rappresentanza socialmente responsabile, è il luogo dove due termini devono trovare una dinamica composizione, non una chiusura per le esigenze corporative di lavoratori e imprenditori. L'impresa deve essere snodo principale di una società industriale aperta e disponibile a un disegno di composizione economica e di sviluppo sociale".