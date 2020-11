Coronavirus: Conte sente Gino Strada (2)

(Adnkronos) – Il governo avrebbe valutato varie opzioni per il coinvolgimento di Strada, tutte circoscritte alla realtà calabrese. Tra queste, una più operativa, sostanzialmente centrata sull'organizzazione dei reparti ospedalieri e degli ospedali da campo. Quanto al ruolo di commissario, seppur l'ipotesi prevalente sembrerebbe quella di un affiancamento di Strada a Zuccatelli e non una sostituzione – una sorta di commissariamento- fonti di governo spiegano che il neo commissario, finito in un polverone mediatico a nemmeno 24 ore dalla sua designazione, non è ancora da considerarsi 'salvo'.