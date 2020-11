Coronavirus: Fontana, 'Cts utilizzerà dati aggiornati per valutare Regioni'

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – "Venerdì si riunirà la cabina di regia del Cts e seguirà quelle che erano state le mie indicazioni di utilizzare i dati più recenti. E cercherà di fare anche una proiezione di quello che potrebbe succedere nei diversi territori nei prossimi 15 giorni.

Una valutazione di questo genere ha un senso, perché non dobbiamo correre dietro al virus, ma bisogna cercare di prevenirlo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di 'Fuori dal coro' su Rete4.

Fontana ha poi spiegato che “lo schiaffo” subito dalla Regione Lombardia classificata come zona rossa “stava nel fatto che per prendere la decisione non si fossero utilizzati dati aggiornati, ma dati vecchi di 15 giorni.

Io non mi lamentavo della zona rossa, ma del fatto che sarebbe stato opportuno utilizzare elementi aggiornati e recenti. C'è il rischio che ci siano territori che vengano trattati in un certo modo, che invece dovrebbero essere trattati in un altro, creando un danno anche a quei territori".