Coronavirus: Sibilia, 'positivo ma ne sono uscito, limitare contatti anche in famiglia' (2)

(Adnkronos) – "Stare in isolamento è stata dura – prosegue Sibilia – anche se con gli strumenti tecnologici sono riuscito a continuare a lavorare, a partecipare agli eventi e riunioni in video conferenza. Tuttavia rimarrà il grande rammarico di non aver preso parte fisicamente alla messa in suffragio delle vittime della tragedia di Quargnento.

Ogni giorno prego per loro, per i loro cari e per tutte le famiglie dei vigili del fuoco e dei servitori dello Stato che oggi non ci sono più".

"Ringrazio tutte le persone che hanno mantenuto il riserbo sulla notizia così come avevo chiesto loro. E’ una piccola storia, ma a lieto fine per cui vale la pena raccontarla con l’intenzione di dare forza e motivazione a chi sta vivendo momenti difficili.

La notizia del vaccino non può che far accrescere la nostra speranza per il futuro. Speriamo che il 2021 possa essere l’anno nel quale l’umanità potrà dire di aver sconfitto il coronavirus. Ora continuiamo al lavorare anche se non abbiamo mai smesso. Siate prudenti e responsabili", raccomanda ancora.