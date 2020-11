Da Axa Italia 'Caring Angel Cat Nat', servizio protezione per sinistri da eventi naturali

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Arriva Caring Angel Cat Nat. Il nuovo servizio di protezione completa in caso di sinistri causati da eventi naturali di grande portata. E' il nuovo nato in casa Axa Italia nell’ambito dell’ecosistema di servizi innovativi che sfruttano le potenzialità della tecnologia e del digitale per reinventare la customer experience durante la gestione di un sinistro.

"Continuiamo nel percorso per passare da pagatori di sinistri a partner, ampliando la nostra offerta con servizi innovativi per far fronte a nuovi bisogni, come quelli legati al cambiamento climatico", commenta Patrick Cohen, Ceo del gruppo assicurativo Axa Italia. Per questo, spiega, "abbiamo esteso Caring Angel anche alle catastrofi naturali. Grazie a questo servizio, il cliente può attivare attraverso l’uso della tecnologia e del digitale, 24 ore su 24, una task force di specialisti che si occupano di apertura immediata del sinistro, assistenza fisica o a distanza e invio in tempo reale dei documenti attraverso la nostra app My Axa, così da ridurre i tempi di liquidazione e lo stress".

Il cambiamento climatico ha un impatto sempre maggiore nella vita di tutti ed emerge come una delle grandi priorità, soprattutto nel nostro Paese, come evidenziato anche dalla recente indagine . È un ambito su cui Axa Italia vuole fare la sua parte, anche cambiando l’approccio ai sinistri derivanti da eventi naturali come una grandinata o un’alluvione, puntando sull’innovazione e sulla semplificazione dell’esperienza cliente nei momenti più delicati, con un servizio a 360 gradi, attivo 24 ore su 24, e 7 giorni su 7, che supporta il cliente passo dopo passo.

Per la realizzazione di questo servizio, Axa Italia si è dotata di un sistema di prediction altamente specializzato per gestire internamente tutti gli strumenti necessari per essere pronti a gestire un evento naturale eccezionale, grazie all’esperienza maturata dal Gruppo Axa. Il servizio accompagna il cliente attraverso una task force dedicata: l’accesso è possibile via telefono tramite numero verde Axa, presente sul sito istituzionale o in evidenza sui social con post geolocalizzati, e in caso di bisogno, in prossimità dell’evento, per non rischiare di essere colti impreparati, Axa Italia mette a disposizione il suo network di provider specializzati pronti ad intervenire in modo dedicato, garantendo un servizio immediato e di qualità.

Il servizio Cat Nat è dedicato a tutti i clienti con una copertura “Eventi naturali” per la casa, il veicolo o la propria attività che abbiano subito danni a seguito dell’evento. Caring Angel non è solo Cat Nat, perché il servizio è disponibile gratuitamente sia sulle garanzie “Auto” sia su quelle “Casa”. Con una sola chiamata, il Caring Angel interviene attivando diversi servizi tramite numero verde dedicato o attraverso l’app My Axa: chiama i soccorsi, le autorità, il carroattrezzi e precompila per il cliente la CAI digitale, proponendogli ove possibile un pagamento rapido per il danno subito (fast payment) o in alternativa incarica una carrozzeria convenzionata a scelta del cliente.

Il tutto è realizzabile grazie all’apertura immediata del sinistro, cui viene allegata la denuncia on line.

Accedendo all’app o all’area riservata sul sito, il cliente fin da subito può così seguire l’andamento del proprio sinistro (tracking on line), senza necessità di segnarsi a parte alcun contatto, visto che tutto è indicato all’interno del sinistro on line.