Ex Ilva: Patuanelli convoca sindacati per venerdì**

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Francesca Re David, Rocco Palombella, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono stati convocati in video conferenza per venerdì pomeriggio alle 15.30 dai ministri dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, del Lavoro Nunzia Catalfo e dell'Economia Roberto Gualtieri sulla vicenda ex Ilva.

All'incontro dovrebbe partecipare anche Invitalia.