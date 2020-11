Terrorismo: Modena (Fi), 'imbarazzante assenza politica estera governo'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Nessun esponente del governo italiano era al vertice che si è tenuto ieri a Parigi, tra il premier francese Emmanuel Macron e quello austriaco Sebastian Kurz, a cui erano presenti, in video collegamento la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo ministro olandese Mark Rutte, oltre alla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e a Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo.

In pratica tutta la Europa Occidentale". Lo afferma la senatrice di Fi, Fiammetta Modena.

"Non siamo stati invitati? Dopo i tragici fatti di Nizza sarebbe poco comprensibile visto che i terroristi transitano per il nostro Paese. Oppure non ci siamo andati? E perché? Non crediamo per occuparsi dei pescatori in Libia, visto che Di Maio non ha in agenda la questione. È abbastanza inquietante l'assenza del nostro Paese", conclude Modena.