Lombardia: Salini (Fi), 'pura follia parlare di poltrone e rimpasti'

Milano, 12 nov. (Adnkronos) – "Con l’emergenza sanitaria ed economica in corso da combattere, mentre le famiglie e le imprese lombarde sono flagellate dalla crisi, sarebbe pura follia parlare di poltrone. Vedo che nelle ultime ore si stanno diffondendo dicerie infondate e ricostruzioni fantasiose su fantomatici rimpasti nella Giunta di Regione Lombardia che sarebbero a tema della riunione di maggioranza prevista domani pomeriggio".

E’ quanto dichiara l’eurodeputato e coordinatore di Forza Italia Lombardia Massimiliano Salini.

"Convocare riunioni politiche per discettare di posti da occupare sarebbe un’insensatezza sconsiderata, l’ultima cosa di cui hanno bisogno i cittadini. Come Forza Italia lavoriamo affinché il centrodestra agisca in modo determinato e credibile affrontando i problemi concreti delle persone", sottolinea.

In Regione Lombardia "la priorità è dare man forte al presidente Attilio Fontana nella lotta al coronavirus, impegnandoci per potenziare al massimo la risposta sanitaria e contribuendo con proposte concrete alla ripresa economica".