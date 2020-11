Nassiriya: Conte, 'non dimentichiamo vite spezzate 19 italiani'**

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "A 17 anni dal vile attentato terroristico di Nassiriya non dimentichiamo le vite spezzate dei 19 italiani che operavano per difendere la libertà e garantire la pace. Ricorderemo sempre il loro sacrificio e quello di tutti i connazionali caduti in missione".

Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.