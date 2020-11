Natale: dalle tagliatelle allo zenzero al panettone gourmet, menu Lidl per tavola di qualità

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Dal bancone alla tavola, accendendo fuochi e sorrisi. Con i prodotti Deluxe che dai carrelli Lidl arrivano a casa per un menu speciale di Natale. Una linea di prodotti con ingredienti di qualità, alcuni dei quali sono selezionati dal Gambero Rosso, che vanno a formare l'offerta di Lidl per creare un menu gourmet con poco sforzo e ottimi risultati.

Si va dalla finocchiona alle tagliatelle allo zenzero, fino ad arrivare ai dolci dove la fanno da padrona il panettone, la torta ricotta e pere e tante altre specialità.

Grazie agli 'Chef in camicia', intervenuti all'evento digitale LIDLGift4You, il Natale firmato Lidl Italia, alcuni prodotti sono andati in vetrina destando l'interesse dei tanti utenti connessi. La dimostrazione dello chef Andrea, affiancato dall’inseparabile Antonio, ha infatti raccontato piatti da incorniciare. Tre ricette che hanno unito gusto e sapienza culinaria per risultati che promettono meraviglie anche nelle case degli italiani.

Partenza poderosa con la prima ricetta: astice scottato al burro nocciola, con contorno di verdure e burrata affumicata. L'astice Lidl, che si trova in supermercato è facile da pulire e ha un ottimo prezzo. Un piatto giusto per aprire la tavola. Prima di proseguire con cappesante scottate con crema di zucca e con un percorso degustativo che non inciampa in rimorsi finendo per gustare un panettone croccante con spuma allo zabaione.

Fatto in casa, come il segreto di una festa che mai come quest’anno ha il sapore dell’intimità e della qualità.