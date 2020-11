Coronavirus: Conte a ristoratori, governo farà necessario per uscirne**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Per i ristori abbiamo messo in campo risorse ingenti raddoppiando i contributi della primavera. Vi do l'impegno che questo governo farà tutto ciò che è necessario per uscire da questo periodo". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ai ristoratori toscani durante l'incontro appena terminato a Palazzo Chigi.