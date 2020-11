Coronavirus: ospedale Monza, chiesto intervento a ministero e Protezione civile

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – La Regione Lombardia ha mandato al ministero della Salute e alla Protezione civile formale richiesta per sostenere l'ospedale di Monza, in grave carenza di personale per i troppi positivi al Covid19. Lo rende noto l'Asst Monza (San Gerardo e ospedale Desio).

"Permane alta la carenza di personale assente per positività che non è compensata dalle rilevanti assunzioni effettuate dalla direzione (60 in più delle cessazioni programmate e 111 per personale straordinario per fronteggiare l’emergenza Covid)", sottolinea l'ospedale.