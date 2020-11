Lombardia: Salini (Fi), 'a vertice ridefinite priorità, alleanza solida' (2)

(Adnkronos) – Tra le cose, spiega, "abbiamo ridefinito le priorità, soprattutto di carattere economico, a partire dai 3,5 miliardi che Regione Lombardia unica in Italia ha messo a disposizione del proprio territorio per il rilancio economico. Sul tema dell'emergenza sanitaria abbiamo confermato la necessità non tanto di discutere di assetti, ma di come rinforzare sempre di più l'azione di una giunta che sta certamente cercando di fronteggiare, non senza errori, ma con la costante capacità di ripartire, questa enorme emergenza.

Si mettono a tema anche gli errori, ma non per trovare i colpevoli ma il modo per continuare a rispondere le domande dei cittadini".