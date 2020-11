Manovra: bozza, 537,6 mln tra 2021 e 2025 per medici specializzandi

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Vengono stanziati 537,6 mln tra il 2021 e il 2025 per i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi. E' quanto si legge nella bozza del provvedimento nel quale si sottolinea che "al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici è autorizzata l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025".