Manovra: bozza, Card cultura per 18enni anche in 2021, stanziati 150 mln

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Anche nel 2021 viene confermata la Card cultura per i diciottenni che permette in particolare ai giovani di poter acquistare biglietti per teatri, musei e comprare libri e giornali. Lo stanziamento previsto è di "150 milioni di euro per il 2021" contro "190 mln per il 2020".

E' quanto si legge nella bozza della manovra.